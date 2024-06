Rasche Löschaktion verhinderte Schlimmeres: Oldtimer geriet in Silz in Brand

Silz – Am späten Mittwochnachmittag gegen 18.20 Uhr wollte ein 75-jähriger Österreicher seinen nicht zum Verkehr zugelassenen Oldtimer in seinem Stadel im Bereich Mieminger Plateau einparken und fuhr dazu über die Tennenbrücke in den Stadel. Schon am Parkplatz bemerkte der Mann laut Polizei, dass der Wagen im Bereich der Kühlerhaube zu rauchen begann. Zeitgleich schlugen bereits Flammen aus diesem Bereich.