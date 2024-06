Kinderbetreuung: Tirol will Lücke für Schüler schließen, Personaleinsatz in Kindergärten wird flexibler

Berufstätige Eltern sollen Pflichtschul-Kinder ab Herbst noch vor dem täglichen Schulbeginn in alterserweiterte Kindergarten-Gruppen zur Betreuung bringen können. Für die Sommerbetreuung in der Elementarpädagogik plant das Land, bereits 17-Jährige in Ausbildung in den Regel-Dienst zu stellen.