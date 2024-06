Feuer an Traktor konnte in Söll rasch unter Kontrolle gebracht werden

Söll – Glimpfliches Ende nahm ein Brand in Söll. Wie die Polizei berichtet, fuhr am Mittwoch gegen 19.30 Uhr ein 26-jähriger Österreicher mit einem Traktor mit angehängter Silopresse von Itter in Richtung Söll. Auf Höhe des Ortsteiles Wald bemerkte der 26-Jährige wie Rauch im Bereich der Silopresse aufstieg. Der Mann fuhr laut Polizei noch etwa 1 Kilometer weiter bis zur Freiwilligen Feuerwehr Söll, um dort – falls notwendig – Löscharbeiten durchzuführen. Unterwegs verständigte er bereits die Freiwillige Feuerwehr Söll.