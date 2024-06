Christina Stürmer, Sonnwendfeuer und ein Land im Lauffieber: Das ist los in Tirol

Der Sommer ist in Tirol angekommen. Das merkt man nicht nur an den Temperaturen. Mit der Sommersonnenwende am Donnerstag bedeutet das auch, dass es wieder zu zahlreichen Sonnwendfeiern in Tirol am Samstag kommen wird. Auch Charttopperin Christina Stürmer kommt am Wochenende nach Tirol. Und bei Tirol läuft können die Laufschuhe ausgepackt werden. Die Highlights des Wochenendes findet ihr wie gewohnt im kompakten Überblick.