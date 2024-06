Arnold Schwarzenegger ist Gastgeber des achten „Austrian World Summit“ in Wien. „Wir alle wissen, dass der Klimawandel eine Bedrohung ist, aber warum handeln wir nicht?“, will der Ex-Gouverneur von Kalifornien wissen. „Wir sägen an dem Ast, auf dem wir sitzen“, formuliert es Bundespräsident Van der Bellen.