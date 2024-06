Tausende begehen am 21. Juni jedes Jahr den Welt-Yoga-Tag. Die UN-Generalversammlung hatte den internationalen Yoga- Tag 2014 eingeführt. Seit 2015 wird er vor allem in Indien gefeiert. Dort unterbrechen Menschen landesweit ihre Arbeit, um sich an den Yoga-Praktiken zu beteiligen. Aber auch in vielen anderen Teilen der Welt werden heute eifrig Asanas praktiziert.