Zwei Verletzte nach Kollision: 90-jährige Autofahrerin übersah Moped-Lenkerin in Völs

Völs – Bereits am gestrigen Donnerstag ereignete sich in der Früh ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 8.45 Uhr war eine 90-jährige Autolenkerin im Bereich des Autohauses in Völs unterwegs und wollte über den linken Abbiegestreifen in Richtung Axams einbiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende, 43-jährige Moped-Fahrerin und es kam zum Frontalzusammenstoß.