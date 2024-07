84-Jähriger nach Sturz mit E-Bike in Brixen im Thale verstorben

Bei einer Vollbremsung überschlug sich Ende Juni das E-Bike eines 84-Jährigen und der Pensionist schlug auf dem Asphalt auf. Er erlitt schwere Kopfverletzungen. Der Mann verstarb Mitte Juli an den Folgen des Unfalls.

Brixen im Thale – Weil ein Windstoß ihm die Schildkappe vom Kopf wehte, ist ein 84-Jähriger am Freitag, dem 21. Juni, kurz vor Mittag in Brixen im Thale mit seinem E-Bike schwer gestürzt. Als er die Kappe verlor, bremste der Pensionist stark ab – so stark, dass sich das Fahrrad überschlug und der Mann über die Lenkstange flog und auf dem Asphalt aufschlug. Der 84-Jährige erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Einen Helm trug er nicht.