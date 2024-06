Schlägerei vor Lokal in St. Johann: Fünf Verletzte kassieren Anzeigen

St. Johann in Tirol – Zu einer Schlägerei mit mehreren Verletzten ist es in der Nacht auf Samstag vor einem Lokal in St. Johann in Tirol gekommen. Laut Polizei war ein verbaler Streit zwischen zwei Männern eskaliert, letztlich beteiligten sich auch drei Frauen an der folgenden körperlichen Auseinandersetzung. Vier der Beteiligten waren Österreicher, eine Frau stammt aus Rumänien. Die zwischen 25 und 40 Jahre alten Personen müssen mit Anzeigen wegen Raufhandels rechnen, hieß es.