Brunn am Gebirge – Ein Sechsjähriger ist am Wochenende in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) vom Seitenspiegel eines vorbeifahrenden Pkw am Kopf erfasst und verletzt worden. Der bewusstlose Bub wurde nach Polizeiangaben vom Montag vom Notarzthubschrauber „Martin 5“ in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen.