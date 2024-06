Wie man beim Grillen Unfälle vermeidet: Richtiger Umgang mit Feuer, Gas und Kohlen

Sommerzeit ist Grillzeit, doch so manche Party endet im Krankenhaus. Rund 700 Menschen verletzen sich jährlich beim Grillen so schwer, dass sie im Spital behandelt werden müssen. Was die größte Gefahren beim Freizeitspaß sind und wie man beim Hantieren mit dem Griller Unfälle vermeidet, erklärt Stefan Georgiev vom Kuratorium für Verkehrssicherheit.