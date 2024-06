Beachvolleyballer Ermacora macht Schluss: „Körper gibt mir klare Signale aufzuhören“

13 Jahre nach den ersten Erfolgen hat Beachvolleyballer Martin Ermacora genug vom Sandspielen. Im Herbst hängt der Tiroler den Ball an den so berühmten Nagel. Nicht ganz freiwillig. Zuletzt hatte den 30-Jährigen immer wieder der Körper ausgebremst. Bei den Turnieren in Litzlberg, Wien oder auch Innsbruck will er aber noch einmal groß aufspielen.