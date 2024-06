Pians – Am Montag kam es in Pians zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem eine 52-jährige Frau verletzt wurde. Die Frau war gegen 13 Uhr mit ihrem Auto auf der Tiroler Straße von Landeck in Richtung Pians unterwegs und wollte nach links zu einem Gastronomiebetrieb abbiegen.