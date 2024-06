90+8! Traumtor in letzter Sekunde rettet Italien, Kroatien so gut wie raus aus der EM

Italien hat sich bei der EURO 2024 ins Achtelfinale gezittert. Der Europameister von 2021 rettete am Montag in Leipzig gegen Kroatien spät noch ein 1:1 (0:0) und sicherte sich Platz zwei in der Gruppe B hinter Spanien. Die Iberer zogen mit dem Punktemaximum und ohne Gegentreffer in die K.o.-Runde ein.