„Kein Tiroler war dem Himmel so nah wie Sepp Jöchler“ titelte 1954 die Tiroler Tageszeitung. Der gebürtige Landecker stand vor 70 Jahren mit Sherpa Pasang Dawa Lama und Herbert Tichy als erster am sechsthöchsten Gipfel der Welt. Nun wird in Landeck eine Straße nach ihm benannt.