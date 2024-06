Zu hohes Cholesterin ist weit verbreitet, weiß die Diätologin Birgit-Trenkwalder-Prantl. Sie führt eine ernährungsmedizinische Praxis in Imst und gibt ihren KlientInnen gerne schmackhafte Rezepte und Tipps an die Hand, wie sie ihre Blutfettwerte in den Griff bekommen. Von Verboten hält sie wenig, stattdessen steht bei ihr Genuss an oberster Stelle.