Kufstein – Ein 56-Jähriger hat am Dienstagvormittag auf der Inntalautobahn bei Kufstein offenbar einen Stau in Fahrtrichtung Deutschland übersehen. Der Mann fuhr mit seinem Auto gegen 9.30 Uhr auf einen Lkw auf, der am Stauende angehalten hatte. Der Mann wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.