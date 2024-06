Abluftanlage entfachte Feuer in Silzer Sägewerk: Feuerwehr konnte Brand löschen

Silz – Am Mittwoch in der Früh kam es in einem Sägewerk in Silz zu einem Brand. Wie die Polizei meldete, war im Bereich eines montierten Ventilators bei der Abluftanlage ein Feuer entstanden, das sich auf das Abluftrohr ausbreitete. Staubablagerungen im Rohr führten zu einem Rückbrand, der das Feuer auch in das Gebäude ausbreitete. Ebenfalls schlugen die Flammen auf das Vordach und die dortige Holzschalung über.