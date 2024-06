Kletter-Weltcup, Dreiländer-Giro und Anna-Sophie: Das ist am Wochenende los in Tirol

Sportsfreunde aufgepasst: Am Wochenende wird in Tirol wieder gekraxelt, gestrampelt und über Berge gerannt. Wem das zu hektisch wird, der findet am Good Vibes Festival in Seefeld seine innere Ruhe. Lienz wird mit einem Auftritt der erfolgreichen Anna-Sophie beehrt und im p.m.k wird‘s mal wieder laut und mythisch. Die Highlights des Wochenendes findet ihr wie gewohnt im kompakten Überblick.