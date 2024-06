Von Tirol bis Nepal, auf der Kreuzfahrt oder am Berg: Wie Reisen nachhaltiger wird

Wenn es um den ökologischen Fußabdruck geht, ist jede Reise schlecht, weiß Ambros Gasser. Dennoch bietet der Tiroler mit seinem Unternehmen ASI nachhaltige Aktiv- und Erlebnisreisen in die ganze Welt an. Im „Gut zu wissen“-Podcast erklärt er, warum Nachhaltigkeit mehr als nur eine ökologische Seite hat, welche kleinen Schritte jede/-r Einzelne unternehmen kann und was die Tourismusbranche verändern muss, um sich nicht früher oder später selbst abzuschaffen.