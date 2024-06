Innsbruck – Beim Benefizabend „Stars singen Stars“ traten am Donnerstag im Innsbrucker Congress Künstler wie Claudia Jung, Petra Frey und Marc Pircher für die gute Sache auf. Das Publikum entschied mit einer Spende, welches Lied gesungen wird. Die Spenden kommen in Not geratenen Familien in Tirol zugute.