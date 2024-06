Japaner dominierten bei Boulder-Weltcup in Innsbruck

Innsbruck – Angeführt von Sohta Amagasa hat Japan beim Boulder-Weltcup der Männer in Innsbruck einen Dreifachsieg gefeiert. Auf den Plätzen zwei und drei landeten am Freitagabend vor einer mit 3000 Zuschauern ausverkauften Kulisse Meichi Narasaki und Sorato Anraku. Insgesamt vier Japaner standen im sechsköpfigen Finalfeld. Der Tiroler Lokalmatador Jakob Schubert hatte am Mittwochabend die Qualifikation für das Halbfinale verpasst.