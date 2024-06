Unfall am Innsbrucker Hauptbahnhof: Mann wurde von Bus erfasst und schwer verletzt

Schock am Innsbrucker Hauptbahnhof: Erneut wurde ein Passant von einem Bus erfasst und dabei schwer verletzt. Der Mann wird derzeit in der Klinik behandelt.

Innsbruck – Sirenen und Blaulicht am Sonntag gegen 11 Uhr, die Feuerwehr und der Notarzt stehen am Innsbrucker Hauptbahnhof. Spuren von Wasser am Boden des Busterminals deuten auf den Unfall hin, der sich hier wenige Minuten zuvor ereignet hat.