Von roten Linien

Transparenz gehöre zu den zentralen Waffen, um Korruption zu bekämpfen. Es ist erst ein halbes Jahr her, dass Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker diese Feststellung erneuerte. Nach wie vor gebe es in Österreich Verbesserungspotenzial bei den Maßnahmen gegen Korruption – nicht umsonst war dem RH-Tätigkeitsbericht 2023 das neue Kapitel „Parteien und Compliance“ gewidmet. Wenn nun ein Landeshauptmann-Stellvertreter samt Mitarbeiterstab „beruflich“ für ein EM-Fußballspiel mit geschenkten Tickets nach Berlin fliegt und die Reisekosten dem Steuerzahler umhängen will, dann wandelt SP-Landeschef Georg Dornauer nicht bloß auf einer dünnen roten Linie. Er überschreitet sie.