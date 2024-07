Erl-Intendant Bernd Loebe: Der leise Abgang eines Retters in höchster Not

Die Sommerfestspiele in Erl (4. bis 28. Juli) sind der Schlusspunkt der erfolgreichen Tätigkeit von Intendant Bernd Loebe. Vor sechs Jahren war der deutsche Opernfachmann Erls Retter in größter Not. Nun muss Loebe der Prominenz seines Nachfolgers Jonas Kaufmann weichen. So hart und wenig herzlich kann das Kulturgeschäft sein.