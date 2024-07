Pfunds – Durch Pfunds streifte in der Nacht auf Montag ein Bär, berichtet das Land Tirol. Das belegen auch Aufnahmen einer Wildkamera. Laut den derzeit vorliegenden Informationen sei davon auszugehen, dass ein Bär bereits an den vorangegangenen Tagen Bienenstöcke in Pfunds geplündert hat. Abseits davon liegen derzeit keine Sichtungen oder Meldungen vor.