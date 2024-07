Kairo – In Ägypten sind nach Behördenangaben beim Einsturz eines Wohnhauses 14 Menschen ums Leben gekommen. Sechs Menschen wurden gerettet, wie der zuständige Gouverneur Essam Saad sagte. Das dreistöckige Gebäude ist demnach am Montag in der mittelägyptischen Stadt Assiut eingestürzt. Die Bergungsarbeiten dauerten noch 24 Stunden nach dem Unglück an.