So fiebert Tirol dem Österreich-Spiel bei den Public Viewings entgegen

Trotz des unsicheren Wetters strömten Tausende Tirolerinnen und Tiroler zu den Public Viewings in allen Bezirken. Es wird spannend! Das Viertelfinale ist für Österreich in greifbarer Nähe. So ist auch die Stimmung auf den Plätzen großartig, die ZuschauerInnen sind in Feierlaune. Die besten Bilder aus Schwaz, Wörgl, Reutte und Innsbruck.