Am neuen Bozner Platz ist kein Raum für alte Fehler

Woran genau ist die Neugestaltung des Bozner Platzes in der vorigen Innsbrucker Gemeinderatsperiode eigentlich gescheitert? Es gab doch ein eindeutiges Siegerprojekt und an sich eine klare Mehrheit für den neuen Platz? Wie viele andere große Vorhaben ist auch dieses letztlich an einer in sich total zerstrittenen Stadtführung zerbrochen. Insofern ist die Ausgangslage beim jetzigen Neustart – mit fixer Mehrheit für die Pläne von damals – viel günstiger.