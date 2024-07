Endlich Ferien, endlich Action in der AREA 47

Action, Abenteuer und Abwechlung in der AREA 47, etwa beim Bezwingen des 27 m hohen Hochseilgartens oder in der Canyoningschlucht. Der Eintritt in die Water AREA ist am Tag der Hochseilgarten Tour inkludiert. Unterhaltung pur garantiert auch das variantenreiche Abendprogramm mit Kulinarik, DJ-Sounds, Live-Musik und mehr.

© AREA 47/Klatt