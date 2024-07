„Unbequemes“ Gedenken: Mahnmal für Wolfgang Tschernutter nach 30 Jahren renoviert

Das Denkmal für den vor 30 Jahren brutal getöteten Wohnungslosen Wolfgang Tschernutter an der Innsbrucker Franz-Gschnitzer-Promenade wurde nun renoviert und kontextualisiert – und zwar in Zusammenarbeit mit Innsbrucker SchülerInnen. Bei der Enthüllung am Mittwochabend gab es auch eindringliche Botschaften an die neue Stadtregierung.