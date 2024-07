Rind in Almgebiet getötet: Wolf in Kirchdorf zum Abschuss freigegeben

Kirchdorf in Tirol – Die Tiroler Landesregierung hat am Donnerstag einen Wolf im Bezirk Kitzbühel zum Abschuss freigegeben. In einem Almgebiet im Gemeindegebiet von Kirchdorf i. T. wurde am Dienstag ein totes Rind aufgefunden. Vier weitere Rinder wurden verletzt. Nach Begutachtung durch den örtlich zuständigen Amtstierarzt besteht der Verdacht auf Beteiligung eines Wolfes, heißt es in einer Aussendung.