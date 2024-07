Wie ein Diakon und zwei Arbeiter in Rietz ein diebisches Duo überführten

Rietz – Nach einem Diebstahl in der St.-Antonius-Kirche in Rietz konnte die Polizei zwei Rumänen als Verdächtige ausforschen. Auch mit Hilfe des Diakons und zwei Gemeinde-Angestellten, die die dramatische Flucht der Diebe beinahe vereiteln konnten. Ein Arbeiter bezahlte sein Einschreiten mit Beinverletzungen. Fotos und Hinweise der Zeugen ermöglichten aber den schnellen Ermittlungserfolg.

Zunächst war es Danijel Juric, Diakon im Seelsorgraum Telfs, der am Dienstag in der Mittagszeit auf die beiden Männer aufmerksam wurde. Weil sie ihr Auto hinter der Kirche in der Wiese abgestellt hatten. „Ich dachte mir, da stimmt etwas nicht“, erzählt Juric, der den dunkelblauen Audi fotografierte und dann in die obere Sakristei schlich: „Von dort kann man die ganze Kirche überblicken.“ Tatsächlich beobachtete Juric, wie zwei Männer zunächst ihr Werkzeug vorbereiteten und dann Geldscheine aus dem Opferstock fischten.