Tour of Austria live! Massensturz kurz nach dem Start, Aus für Gesamtführenden

Steyr –Die zweite Etappe der Tour of Austria ist am Donnerstag von einem Massensturz vier Kilometer nach dem Start in Maria Taferl überschattet worden. Unter den rund 30 gestürzten Fahrern war auch Maximilian Walscheid, der Führende der Gesamtwertung. Der Deutsche vom Team Jayco musste das Rennen aufgeben und wurde wie sein Landsmann Joshua Huppertz (Lotto) und der Belgier Joran Wyseure (Alpecin-Deceuninck) für Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.