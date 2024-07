Machtwechsel in Großbritannien: Absolute Mehrheit für Labour Party

London – Die britischen Wähler haben die für den Brexit verantwortlichen Konservativen nach 14 Jahren abgewählt. Bei der Unterhauswahl am Donnerstag hat die sozialdemokratische Labour Party von Oppositionsführer Keir Starmer eine absolute Mehrheit erzielt. Dies stand in der Nacht auf Freitag fest, obwohl noch 185 der 650 Wahlkreise auszuzählen waren. Der konservative Premier Rishi Sunak hatte seine Niederlage zuvor bereits eingestanden und seinem Kontrahenten Starmer gratuliert.

"Die Labour Party hat diese Wahl gewonnen", sagte Sunak am Freitag in der Früh im nordenglischen Richmond. "Heute wird die Macht auf friedliche Art und Weise übergeben werden." Sunak äußerte sich, nachdem er seinen Wahlkreis in der Region Yorkshire mit einer deutlichen Mehrheit verteidigen konnte.