Blinde 79-Jährige in Innsbruck von Auto angefahren und am Fuß verletzt

Als eine 79-jährige, blinde Frau in Innsbruck unterwegs war, wurde sie am Mittwoch von einem Auto angefahren. Die Polizei bittet um Hilfe, um den Lenker der Fahrzeuges ausfindig machen zu können.

Innsbruck – Eine 79-jährige, blinde Frau war am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in Innsbruck in der Ing. Etzel-Straße unterwegs und befand sich gerade im Bereich eines Gehsteigs zwischen Jägerheim und Gehörlosenverband, als sie von einem Pkw angefahren wurde. Mit dem Reifen fuhr der Lenker des Wagens über den linken Fuß der Frau.