Sommerkonzerte, Sport-Events und ganz schön viele Open-Air-Partys: Das ist los in Tirol

Der Ferienbeginn wird in Tirol ordentlich gefeiert – und das vor allem draußen. Nie mehr (oder zumindest länger nicht mehr) Schule heißt es zum Beispiel am Freitag beim Schulschlusskonzert von RIAN auf der Festung Kufstein. Die Schlick 2000 feiert den Schulschluss mit Gratis-Zeugnisfahrten und im Ötztal geht das Playground-Festival in die zweite Runde. Auch Sport kommt nicht zu kurz: Die Teilnehmenden der Tour of Austria und des Gletschermarathons freuen sich auf viele Zuschauende am Wochenende. Die Event-Highlights wie immer im kompakten Überblick.

📅 FREITAG (5. Juli)

WirkWerk bringt in Landeck die Ohren zum Staunen

Experimentelle Beats, schwingende Felle und zwitschernde Geigen sind am Freitagabend ab 19.30 Uhr im Alten Kino in Landeck zu hören. Im Rahmen der Horizonte gastiert dort das junge Ensemble WirkWerk. Das Vierergespann will unter dem Motto „In Constant Motion“ neue Musik einem größeren Publikum zugänglich machen. Zuhörende erwartet ein frischer Mix aus klassischen und improvisatorischen Klängen ergänzt durch Moderationen und audiovisuelle Mittel. Tickets und weitere Infos gibt‘s hier.

WirkWerk tritt beim Horizonte-Konzert zum Schulschluss in Landeck auf. © Victor Malyshev

Hoadl Sundowner in der Axamer Lizum

Den Abend stimmungsvoll ausklingen lassen kann man auch am Hoadl in der Axamer Lizum. Mit gutem Essen, erfrischenden Drinks und einem perfekten Soundtrack von DJ Andy lässt sich der Sonnenuntergang auf der Terrasse mit spektakulärem Ausblick auf die umliegende Berglandschaft genießen. Der Sundowner startet um 16 Uhr. Bis 22:30 Uhr verkehren Shuttlebusse zwischen dem Terminal Kögele und der Axamer Lizum. Mehr Infos gibt‘s hier.

Sommerkonzert & Silent Disco Afterparty auf der Festung Kufstein

Passend zum Schulschluss sorgt der österreichische Newcomer RIAN beim Ö3-Sommerkonzert auf der Festung Kufstein für happy vibes. Der Sänger, der auch auf TikTok mit seinem Humor überzeugt, mischt in seinen Songs Einflüsse aus Pop, Hip-Hop und Indie mit einer Prise Humor und will so das „Glücklich sein“ wieder salonfähig machen. Klingt gut? Dann geht‘s am Freitag um 20 los. Im Anschluss kann dann auch noch auf der Silent Disco Afterparty ausgiebig gefeiert werden.Tickets für das Konzert inklusive Afterparty sind hier erhältlich.

RIAN © Mario Wallner

Filmcircle in Breitenwang

Alle im Außerfern, die den Freitagabend ein bisschen entspannter angehen wollen, lädt das Kulturforum Breitenwang zum Filmcircle. Diesen Freitag steht der Film „Rickerl - Musik is höchstens a Hobby“ mit dem niederösterreichischen Musiker Voodoo Jürgens in der Hauptrolle am Programm. Start ist um 20 Uhr im Tauernsaal des Veranstaltungszentrums Breitenwang. Mehr Infos zum Film gibt es hier.

📅 FREITAG und SAMSTAG (5. bis 6. Juli)

Amraser Dorffest & Vespa Grill/Chill

Die Amraser Vereine veranstalten dieses Wochenende das 24. Amraser Dorffest am Dorfplatz. Der feierliche Einmarsch mit anschließendem Bieranstich eröffnet das Fest am Freitag um 17.45 Uhr. Am Samstag steht um 14 Uhr eine Vespa-Segnung am Programm. Ab 16 Uhr wird für junge Gäste beim großen Kindernachmittag viel Spiel und Spaß geboten. Für Partystimmung und gute Musik ist natürlich auch gesorgt. Mehr Infos gibt‘s hier.

Gratis Zeugnisfahrten ins Wanderzentrum Schlick 2000

Am Freitag und Samstag fahren alle Schülerinnen und Schüler, ganz egal welche Schulstufe, im Wanderzentrum Schlick 2000 gratis in luftige Höhen. Einfach mit dem Handy ein Foto vom Zeugnis machen und rauf geht‘s auf den Berg. Einzige Voraussetzung: ein Einser im Zeugnis.

Klassik in den Kitzbühler Alpen

Ab Mittwoch, den 3. Juli, gastieren herausragende Klassik-Talente in Kitzbühel. Am Freitag verzaubern Aninna Wachter und Laura Thaller mit ihren Opernstimmen ab 17 Uhr den Kitzbüheler Stadtpark. Am Samstag folgt dann mit dem Open Air Konzert „Klassik in den Alpen“ der Höhepunkt der Veranstaltungsreihe. Kammersängerin Elīna Garanča tritt um 20.30 Uhr gemeinsam mit weiteren internationalen Klassikstars auf. Begleitet werden sie auch heuer wieder vom Volksopernorchester Wien. Tickets sind hier erhältlich.

Klassik in den Alpen vor der Kitzbüheler Bergkulisse. © Sara Katharina Photography

📅 FREITAG bis SONNTAG (5. bis 7. Juli)

Zirbentage am Glungezer

Am Glungezer, wo sich der größte Zirbenwald Mitteleuropas befindet, erwarten Besucherinnen und Besucher dieses Wochenende drei abwechslungsreiche Thementage: Von naturkundlichen Führungen über Workshops und Vorträge im Wald bis hin zu Zirbenmarkt, Vorführungen und Musik ist für Jung und Alt viel geboten. Start ist an allen drei Tagen um 9 Uhr, der Eintritt ist gratis. Weitere Infos gibt‘s hier.

Zirbenmarkt an der Mittelstation Halsmarter. © hall-wattens.at

Streetfoodmarket in Zell am Ziller

Köstlichkeiten aus aller Welt frisch auf die Hand serviert - das gibt‘s ab Freitagmittag beim Musikpavillon Zell am Ziller. Dort können sich Besucherinnen und Besucher auf viele kleine Essensstände, Garküchen und Foodtrucks sowie Livemusik, Drinks und DJs freuen. Auch ein Unterhaltungsprogramm für Kinder ist geboten. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt’s hier.

Tanzsolo „What if...“ in Innsbruck

Im Solo „What if...“ erkunden Clarissa Omiecienski und Emmanuelle Vinh tänzerisch das Potenzial eines weiblichen Körpers jenseits patriarchaler Kontexte. Die Aufführungen finden am Freitag- und Samstagabend um 20:00 Uhr und am Sonntagabend um 19 Uhr im freien Theater BRUX in Innsbruck statt. Tickets und weitere Informationen gibt es hier.

„What if …“ verspricht eine kraftvolle künstlerische Reise, die zum Einsatz für Frauenrechte ermutigt. © brux.at

📅 SAMSTAG (6. Juli)

Playground-Festival im Ötztal

Die Kalkofenanlage Sautens wird am Samstag im Zuge des Playground-Festivals zum zweiten Mal zum Riesenspielplatz für Groß und Klein. Untertags von 10 bis 18 Uhr findet bei freiem Eintritt ein vielfältiges Sport-, Spiel und Unterhaltungsprogramm mit Workshops, Challenges und Aktivitäten für Kinder statt. Ab 19 Uhr stehen dann regionale und überregionale Musik-Acts auf der Bühne – unter anderem Rebel Musig, Von Seiten der Gemeinde und DJ Mount. Tickets für das Abendprogramm sind hier erhältlich.

40. Wörgler Stadtfest

Bereits zum 40. Mal findet am Samstag das Wörgler Stadtfest, eines der größten Feste im Tiroler Unterland, statt. Der traditionelle Einzug mit drei Musikkapellen startet um 12 Uhr. Anschließend gibt es Musik von den Bohemiacs, lokalen Bands und Karaoke auf zwei Bühnen. Über 30 Stände sorgen für beste Schmankerln und kühle Drinks. Als besonderes Highlight für das junge Publikum kehren dieses Jahr der Free-Fall-Tower und die Crazy-Wave wieder in die Wörgler Bahnhofsstraße zurück.

Open-Air-Konzert von Maya in Lienz

Die Osttiroler Indie-Rockband Maya tritt am Samstag um 20 Uhr im Innenhof des Schloss Bruck in Lienz auf. Maya singen über das Leichte, das Schöne, das Schwere und das Melancholische. Groove und Spaß kommen dabei nicht zu kurz. Die Vorband Fourtunez (Start 19.15 Uhr) sollte man sich auch nicht entgehen lassen. Tickets können bis Freitagmittag hier reserviert werden.

„Die Zauberflöte – kurz und knackig“ in Innsbruck

Mozarts Operette „Die Zauberflöte“ als humorvolles Familienkonzert? Die Innsbrucker Promenadenkonzerte machen‘s möglich. Schauspieler und Erzähler Thomas Lackner und das Ensemble des Symphonieorchesters Innsbruck präsentieren „Die Zauberflöte – kurz und knackig“ als Konzert für Jung und Alt. Die Aufführung startet bereits um 9.30 Uhr, der Eintritt sind freiwillige Spenden. Mehr Infos dazu hier.

Thomas Lackner spielt bei der Zauberflöte nicht nur den Vogelfänger Papageno. © promenadenkonzerte.at

📅 SAMSTAG und SONNTAG (6. bis 7. Juli)

Open Air am See 2024 in Thiersee

Bereits zum vierten Mal ist dieses Wochenende pure Partystimmung in Thiersee angesagt. Direkt am malerischen Thiersee rocken am Samstag Acts wie Florian Andreas, Melanie Payer und natürlich die Thierseer selbst die Open Air Bühne. Durch die Nacht führt Radio U1 Moderator Lukas Brunner. Am Sonntag findet zum Abschluss ein Familienfrühschoppen mit musikalischer Begleitung von der Musikkappelle Aldrans und „6er-Blos“ statt. Einlass ist am Samstag ab 17 Uhr, Tickets und weitere Infos gibt es hier.

Die Thierseer werden sowohl am Samstag als auch am Sonntag beim Frühschoppen in Thiersee auftreten. © Die Thierseer

Tour of Austria – letzte Etappen in Osttirol und Tirol

Bereits zum 73. Mal rollt die Tour of Austria, das größte Radsportevent Österreichs, von Dienstag bis Sonntag durch Österreich. Auf der vierten Etappe am Samstag kommen die Teilnehmenden von St. Johann Alpendorf nach Kals am Großglockner in Osttirol. Die finale Fahrt am Sonntag führt die Radsportlerinnen und -sportler von Kufstein über Innsbruck nach Kühtai. Vor allem der Endspurt über 1.400 Höhenmeter wird über den Toursieg entscheiden. Alle Infos zum Event gibt‘s hier.

Die Tour of Austria endet in Tirol. © APA/EXPA/JFK

Gletschermarathon im Pitztal

Ähnlich sportlich ist das Wochenende im Pitztal. Bereits zum 18. Mal findet am Sonntag der Gletschermarathon in St. Leonhard statt. Neben der einzigartigen Kulisse des Naturparks Kaunergrat zeichnet sich das Event besonders durch die super Stimmung der begeisterten Zuschauenden aus. Den Teilnehmenden stehen die Bewerbe Marathon, Halbmarathon, Run & Fun und Einsteigerlauf zur Auswahl. Den Nachwuchs erwartet bereits am Samstag um 13 Uhr Pitzis Kinderlauf im Pitz-Park Wenns. Alle weiteren Infos gibt‘s hier.

📅 SONNTAG (7. Juli)

Almfest auf der Kemater Alm

Um Punkt 12 Uhr startet am Sonntag das 6. Almfest mit Almsegen auf der Kemater Alm. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt, für die musikalische Umrahmung dank der Tiroler Alpenkavaliere ebenfalls. Auch kleinen Gästen wird nicht langweilig werden – der neue Kinderspielplatz wird pünktlich zum Fest fertiggestellt. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.

Sommerparty auf der Steinplatte Waidring

Auch diesen Sommer ist im Triassic Park auf der Steinplatte Waidring wieder Party angesagt. Am Programm stehen lustige Spiele für die ganze Familie, ein Gewinnspiel, Tanz und Spaß. Auftakt ist diesen Sonntag um 13 Uhr. Zwei weitere Partys steigen am 28. Juli und 18. August. Alle Infos gibt‘s hier.

„Die Farbe der Sprache“ in Mieming

Ein Abend mit Texten vom Tiroler Schriftsteller und österreichischen Poetry-Slam-Meister Emil Kaschka erwartet Kulturinteressierte am Sonntag im Kulturstadl Untermieming. Begleitet wird der Abend vom Tiroler Musiker Tom Joseph und seiner Gitarre. Der Sprachschatz von Emil Kaschka ist farbenfroh, seine Texte reichen von heiter bis ernst und sind mit viel Feingefühl geschrieben. Tickets sind direkt an der Abendkasse oder im Vorverkauf in Mieming erhältlich. Weitere Infos gibt es hier.

Emil Kaschka gewann 2023 die österreichischen Poetry-Slam-Meisterschaften. © Celine Vögel

Ö3 Silent Cinema in Westendorf

Nachdem der Termin letzte Woche wetterbedingt verschoben werden musste, macht die Ö3 Silent Cinema Tour jetzt am Sonntag Stopp in Westendorf. Die turbulente Komödie „Wo die Lüge hinfällt“ startet um 21.15 Uhr im Musikpavillon. Tickets sind hier erhältlich. (tt.com)