Biden bleiben nur noch Tage, um seine Kampagne zu retten

Washington – Joe Biden ist womöglich bald nicht mehr Kandidat für die amerikanische Präsidentschaft. Offiziell versprühen der 81-Jährige und das Weiße Haus weiterhin Zuversicht. „Niemand drängt mich zum Rücktritt. Ich werde nicht gehen“, sagte er laut New York Times in einem Telefonat mit Mitarbeitern. Aber gegenüber Vertrauten soll der Präsident eingeräumt haben, dass ihm nur noch wenige Tage Zeit bleiben, um seine entgleiste Kampagne für eine zweite Amtszeit wieder auf Schiene zu bringen.

In den USA hat mit dem Unabhängigkeitstag am Donnerstag ein langes Wochenende begonnen. Der Präsident plant einen Auftrittsreigen – von einem großen TV-Interview bis zur Tuchfühlung mit Wählern in den wichtigen Swing States Pennsylvania und Wisconsin. Sollte da noch einmal etwas schiefgehen oder sollte er in Umfragen noch weiter absacken, könnte Biden schon nächste Woche gezwungen sein, auf die Kandidatur zu verzichten.