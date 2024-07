Obernberg am Brenner – Zwischen Dienstagabend (17.45 Uhr) und Mittwochfrüh (5.15 Uhr) haben Unbekannte an der Zufahrtsstraße zum Obernberger See eine Schrankenanlage beschädigt. Laut Polizei wurde der Schranken verbogen und damit unbrauchbar gemacht. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.