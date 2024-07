Erdrutschsieg für Labour bei britischer Parlamentswahl

In Großbritannien sind die regierenden Konservativen nach 14 Jahren abgewählt worden. Die oppositionelle Labour Party hat bei der Unterhauswahl am Donnerstag einen Erdrutschsieg erzielt und wird künftig 410 der 650 Parlamentsabgeordneten stellen, ergab eine Wählerbefragung, die nach Wahlschluss um 23 Uhr MESZ vom Fernsehsender BBC veröffentlicht wurde. Die Tories von Premier Rishi Sunak kamen nur noch auf 131 Sitze, so wenige wie noch nie seit der Parteigründung im Jahr 1834.

Während Labour um 209 Sitze zulegen konnte, verloren die Konservativen 241 Mandate. Labour-Chef Keir Starmer wird damit nächster Premierminister. Sein Wahlkampf konzentrierte sich auf das Versprechen, einen "Wandel" herbeizuführen. Damit spielte er auf die Wut vieler Briten über den schlechten Zustand des öffentlichen Dienstes etwa im Gesundheitswesen und über den seit Jahren sinkenden Lebensstandard an. Vielen Briten war es auch ein Anliegen, den regierenden Konservativen einen Denkzettel für den während ihrer Amtszeit erfolgten EU-Austritt Großbritanniens zu verpassen.

Erste Ergebnisse bestätigten den Erdrutschsieg von Labour. So verlor der konservative Ex-Justizminister Robert Buckland sein Mandat im zentralenglischen Swindon an die Labour-Herausforderin Heidi Alexander. Die Tories brachen dort um 25 Prozentpunkte ein, während Labour um sieben Prozentpunkte zulegte. In vier ersten ausgezählten nordenglischen Wahlkreisen konnte Labour ihre Sitze behaupten. Überall überholte die rechtspopulistische Reform UK die regierenden Konservativen und wurde zweitstärkste Kraft mit jeweils mehr als einem Viertel der Stimmen. Die vom Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage angeführte Partei war bisher nicht im Unterhaus vertreten. Laut der Wählerbefragung könnte sie aus dem Stand auf 13 Mandate kommen. Der Prognose zufolge würde es Farage selbst im bereits achten Versuch erstmals gelingen, ein Parlamentsmandat zu erringen, und zwar im südostenglischen Clacton-on-Sea.

Drittstärkste Kraft im neuen Parlament dürften die Liberaldemokraten mit 61 Mandaten werden, um 50 mehr als bisher. Relativ größter Wahlverlierer sind der Wählerbefragung zufolge die schottischen Nationalisten, die nur noch zehn ihrer bisher 48 Mandate halten können. Die Grünen würden demnach einen Sitz auf zwei dazugewinnen. Die Mandate werden in 650 Wahlkreisen vergeben, wobei jeweils jener Kandidat zum Zuge kommt, der dort die relative Mehrheit der Stimmen erhält. Die auf andere Kandidaten entfallenden Stimmen verfallen.

Labour-Vizechefin Angela Rayner reagierte zurückhaltend auf die Prognose. Es sei ein "ermutigendes Ergebnis", sagte sie dem Nachrichtensender Sky News kurz nach Schließung der Wahllokale. Starmer selbst äußerte sich lediglich mit einem Dank an alle Wähler auf X. Auch wenn es noch Stunden bis zur Auszählung aller Stimmen dauern dürfte, gibt es kaum Zweifel am Machtwechsel. Erwartet wird, dass auch mehrere amtierende Kabinettsmitglieder ihre Parlamentssitze verlieren, unter anderem mit Jeremy Hunt erstmals in der britischen Geschichte der Finanzminister. Die frühere Chefin der Konservativen in Schottland, Ruth Davidson, sprach von einem "Massaker". Sky-News-Reporterin Beth Rigby bezeichnete das prognostizierte Ergebnis als "Erdrutsch".