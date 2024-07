Stichwahl um Präsidentschaft im Iran

Im Iran gehen am Freitag der gemäßigte Präsidentschaftskandidat Massoud Pezeshkian und der Hardliner Said Jalili in die Stichwahl. Rund 61 Millionen Wählerinnen und Wähler sind aufgerufen, einen Nachfolger des bei einem Hubschrauberunglück ums Leben gekommenen Ebrahim Raisi zu wählen. Anders als in vielen Ländern der Welt ist Irans Präsident nicht das Staatsoberhaupt. Die eigentliche Macht konzentriert sich auf Religionsführer Ajatollah Ali Khamenei.