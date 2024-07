Fahrrad-Schülergruppe auf Alpenüberquerung in Brandberg per Hubschrauber gerettet

Brandberg - Am Donnerstag musste eine deutsche Schülergruppe, die auf einer Radtour von Bayern nach Italien unterwegs war, von der Bergrettung Mayrhofen gerettet werden. Die Gruppe, bestehend aus elf Gymnasiasten, zwei Lehrern und fünf weiteren Erwachsenen, war am Dienstag in Furth in Bayern gestartet und wollte am Donnerstag von Zell am Ziller aus über den Zillergrund und das Heilige Geistjöchl (2662 m) ihr Tagesziel in Prettau in Südtirol erreichen.