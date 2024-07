„Die ÖVP hat Angst, dass ihr das um die Ohren fliegt“

Wien – Peter Pilz bringt nichts so schnell aus der Ruhe. „Es ist einfach so: Das Wasser steht mir bis zu Hals!“ postete der 70-Jährige am Donnerstag auf Twitter zu einem Bild von sich in der Alten Donau in Wien. Das Lachen ist ihm also nicht vergangen, obwohl ihm am Freitag am Wiener Landesgericht der Prozess wegen verbotener Veröffentlichung und übler Nachrede gemacht wird. Es geht um drei Anklagepunkte, um Vorgänge die in die Jahre 2000, 2010 und 2018 zurückreichen, als Pilz für die Grünen bzw. seine eigene Liste JETZT im Parlament saß. Für den Ex-Politiker und nunmehrigen Herausgeber des Online-Mediums zackzack.at sind die Vorwürfe haltlos. Im Fall einer Verurteilung drohen Pilz eine Geldstrafe bis zu 720 Tagessätze oder bis zu ein Jahr Haft.