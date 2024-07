Zweiter Überfall auf BTV wurde mutmaßlichem Serienräuber zum Verhängnis

Nur sechs Minuten nach dem Bankraub am Innsbrucker Mitterweg nahmen Polizeibeamte am Freitagvormittag einen Verdächtigen fest. Ein Loch in einem Zaun und Zeugen ermöglichten den schnellen Fahndungserfolg. Den brutalen Überfall musste ein Kind miterleben, das seiner Mutter das Zeugnis zeigen wollte.