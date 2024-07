Vulkan Ätna spuckt Feuer und Asche, auch Stromboli kommt nicht zur Ruhe

Gleich zwei Vulkane auf italienischen Inseln sind aktuell sehr aktiv. Weil der Ätna auf Sizilien wieder Feuer und Asche spuckt, wurde am Freitag der Flughafen der Stadt Catania geschlossen. Auf der Insel Stromboli wird ein heftiger Ausbruch des gleichnamigen Vulkans befürchtet. Dort gilt nun Alarmstufe rot.

Italien – Am Donnerstagnachmittag kam es zu einer Explosion des Vulkans Stromboli auf der gleichnamigen Insel zwischen Sizilien und dem italienischen Festland. Lava floss verstärkt ins Meer. Danach stieg eine etwa zwei Kilometer hohe Aschesäule empor. Der Zivilschutz auf Stromboli beschloss daraufhin den Wechsel der Alarmstufe von orange auf rot. Gleichzeitig macht auch der Ätna auf Sizilien auf sich aufmerksam.

Europas größter aktiver Vulkan, der Ätna, spuckt seit Donnerstag wieder. Auf die nahegelegene Stadt Catania ging deshalb ein Ascheregen nieder. Am Freitag dürfen daher keine Zweiräder fahren, die zugelassene Geschwindigkeit für Fahrzeuge wurde auf 30 km/h reduziert. Auch in anderen Ortschaften lag grau-schwarzer Staub in den Straßen und auf den Häusern.