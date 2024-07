„Es war notwendig, richtig und rechtmäßig“: Peter Pilz verteidigt sich vor Gericht

Wien – Die Anklage gegen Peter Pilz lautet auf verbotene Veröffentlichung und üble Nachrede. Der frühere Politiker stand am Freitag wegen dreier Anklagepunkte vor Gericht, die bis zu 24 Jahre zurückliegen. Verhandelt werden sie erst jetzt, weil Pilz als Abgeordneter im Nationalrat parlamentarische Immunität genossen hat. Erst nach seinem Ausscheiden aus der Politik 2019 wurden die Ermittlungen wieder aufgegriffen.

Das sei kein Rechtsbruch, sondern Teil seiner Arbeit als parlamentarischer Abgeordneter gewesen, sagte Pilz in seiner Beschuldigteneinvernahme: "Wir (gemeint: die Abgeordneten, Anm.) haben uns selbst das Recht gegeben, aus Akten zitieren zu dürfen." Das sei unabdingbar, "damit wir die Verwaltung kontrollieren können". Die Amtsverschwiegenheit habe für ihn nicht gegolten, zeigte sich der Angeklagte überzeugt: "Das Beamtendienstrechtsgesetz stellt für Abgeordnete mit Sicherheit keine Grenzen dar. Wir sind ausschließlich durch das Strafrecht beschränkt."

Die üble Nachrede bzw. Beleidigung fußte auf einer Anzeige, die das damals von Herbert Kickl (FPÖ) geführte Innenministerium gegen Pilz erstattet hatte, weil man sich im April 2018 von einer Presseaussendung verunglimpft sah. Pilz hatte in dieser die Abschiebung eines afghanischen Flüchtlings als "amtlichen Mordversuch" bezeichnet und den Behörden unterstellt, diese würden den Mann "seinen Henkern und seinen Steinigern in Afghanistan" ausliefern.

"Das hat sich auf eine akute Gefährdung des Asylwerbers bezogen", bemerkte Pilz nun dazu. Der Mann hätte sich in seiner Heimat in Lebensgefahr befunden, weil sein ebenfalls geflüchteter Bruder zum Christentum konvertiert war. Das Vorgehen der Behörden gegen den Mann, der bestens integriert gewesen sei und gut Deutsch spricht, habe ihn empört. Das Erkenntnis, mit dem der Mann in Schubhaft genommen und außer Landes gebracht wurde, sei später auch als rechtswidrig aufgehoben worden. "Da war er aber schon abgeschoben", meinte Pilz.