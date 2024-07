Die Kinder der Volksschule Absam Dorf feierten am Freitag wie 96.000 Schülerinnen und Schüler in ganz Tirol das Ende des Schuljahres. Die Mädchen und Buben der 1a erhielten das erste Mal ein Zeugnis und sind ganz stolz. Sie freuen sich auf die Sommerferien und auf die zweite Klasse. Wir haben sie an ihrem großen Tag besucht: