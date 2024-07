Gestohlenes Rad in Rum Dank Peilsender sichergestellt

Rum – Ein 24-jähriger Kroate wird verdächtigt am Freitag zwischen 13.05 Uhr und 13.10 Uhr ein vor einem Geschäft in Rum abgestelltes, hochwertiges Rennrad gestohlen zu haben.

Als der Geschädigte den Diebstahl zeitnah bemerkte, verständigte er die Polizei. Anhand eines am Rennrad angebrachten Peilsenders konnte er den Standort des Rades lokalisieren. Die Polizisten stellten das Fahrrad in einem Fahrradabstellraum bei einer Wohnanlage in Innsbruck fest und sicher.