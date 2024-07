Neuer Kia Sorento: Großes SUV mit großem Diesel als Traumkombination

Der Sorento ist seit jeher Kias Aushängeschild in Sachen Gelände. In den Jahren reifte der Koreaner zum stattlichen SUV für gehobene Ansprüche. Ein Facelift hat Optik und Talente weiter geschärft.

Gerade schien es die letzten Jahre so, als wären die Tage großer Verbrenner gezählt, nun vollzieht der Markt auf allen Ebenen wieder eine Wende. Das Interesse an Benziner und Diesel hat wieder signifikant angezogen, während die anfängliche Euphorie bezüglich reiner Elektromobilität bei Unternehmen und Privatkunden aus vielerlei Gründen erst einmal verflogen scheint. So ist nun auch ein geländegängiges SUV mit großem Diesel wieder topaktuell - und begehrt. Kia ist mit dem Sorento ist in diesem Segment seit Jahrzehnten verankert. Inzwischen hat sich das SUV auf eine Länge von 4,815 Meter gestreckt und wirkt mit breiter Spur und einer Höhe von knapp 1,7 Metern wie aus einem Stein gemeißelt.

Die prägnante Front mit LED-Scheinwerfern ist Teil des Facelifts © Reinhard Fellner

Gerade optisch und im Bereich Multimedia frisch überarbeitet, zeigt der Routinier in Dieselausführung was er kann. Wie schon bei anderen Vertretern im Segment zeigt sich schon auf den ersten Meter schnell, dass im Bereich großer SUV und Geländewagen an die Dieselmotorisierung derzeit nichts herankommt. So bietet der 2,2 Liter große Vierzylinder 440 Newtonmeter auf und beschleunigt über das Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe druckvoll. Auch anfahren in steilsten Gelände ist für diesen Sorento eine leichte Übung. Trotzdem pendelte sich der Praxisverbrauch des Kia bei 7,6 Litern Diesel ein.

Der kraftvolle 2,2-Liter-Diesel mit 194 PS wuchtet 440 Newtonmeter auf die Räder © Reinhard Fellner

Werte, die ansonsten oft kleine Benziner am Bordcomputer anzeigen. Das bei langsamer Fahrt und Beschleunigung vernehmbare Motorgeräusch passt dazu gut zum Geländegänger. Für Ausritte in die Natur oder auf Schotter, Eis oder Feldwege ist der Sorento übrigens bestens gerüstet. Für Schnee, Matsch und Sand gibt es eigene Programme, falls der ohnehin hochqualifizierte und elektronisch gesteuerte Allradantrieb im Normalmodus nicht reichen sollte.

Der Innenraum verwöhnt mit Raumfülle und schönen Detaillösungen © Reinhard Fellner

Fernab dieser Begabungen kann der Sorento aber noch ganz andere Talente vorweisen. So ist der in Raumfülle und Ausstattung geradezu luxuriöse Koreaner auch ein exzellenter Reisewagen. Die Innenraumbreite ist enorm und erzeugt zusammen mit der breiten Mittelkonsole ein hochklassiges Gefühl. Auch die Verarbeitung wirkt aus dem vollen geschnitzt - da ist es schade, dass Kia an einigen Stellen an der Materialgüte gespart hat, sonst könnte man den Sorento in den Bereich der Premium-Fahrzeuge einreihen. Ein stimmiges Detail wäre dafür zum Beispiel die einstellbare Ruhesitz-Position. Bei dieser neigen sich die Frontsitze zurück und fahren einen Beinauflage nach oben. Gut wie immer bei Kia: Das Armaturenbrett und das Bediensystem. Ein solch souveränes Fahrzeug zu fahren ist zweifellos ein Vergnügen und gibt ein ganz eigenes Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit.

Die Frontsitze lassen sich in eine Ruhe-Position mit Beinauflage bringen © Reinhard Fellner