Toter in Wohnung: Mann und 17-Jährige in Deutschland in U-Haft

Greifswald – Eine 17-Jährige und ein 50 Jahre alter Mann sitzen in Greifswald, im Norden Deutschlands, in U-Haft, nachdem die Polizei in einer Wohnung einen Toten gefunden hat. Die Beamten wollten die Wohnung am Donnerstagmorgen im Zuge eines Betäubungsmittelverfahrens durchsuchen, teilten die Staatsanwaltschaft Stralsund und die Polizeiinspektion Anklam mit. Sie fanden den toten Mann, dessen Identität noch unklar ist.